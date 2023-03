La procura di Roma apre fascicolo sulla strage dei migranti a Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Non c'è nessuna indagine, al momento, sul naufragio di Cutro da parte della procura di Roma. L'ufficio guidato dal procuratore Francesco Lo Voi precisa di aver ricevuto un esposto da un gruppo di parlamentari (tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni). L'esposto ha determinato l'apertura di un fascicolo, iscritto come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. L'ufficio capitolino sta valutando il documento e l'eventuale invio alla procura di Crotone. Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Non c'è nessuna indagine, al momento, sul naufragio di Cutro da parte delladi. L'ufficio guidato daltore Francesco Lo Voi precisa di aver ricevuto un esposto da un gruppo di parlamentari (tra cui Angelo Bonelli, Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni). L'esposto ha determinato l'apertura di un, iscritto come modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato. L'ufficio capitolino sta valutando il documento e l'eventuale invio alladi Crotone.

