La prima grana per Schlein è in casa Pd: Cottarelli si schiera con Valditara per aumentare gli stipendi agli insegnanti del Nord. Il M5s attacca i Dem (Di lunedì 6 marzo 2023) Subito dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie, l'economista Carlo Cottarelli, eletto al Senato con il Pd, aveva espresso i suoi dubbi sulla nuova segreteria: «E ora che faccio? Mi adeguo? CottarElly?». Un tweet dal tono ironico, certo, che però preludeva a una divergenza che il senatore manifesta nell'intervista di oggi, 6 marzo, a Libero: «Avremo il Pd più a sinistra degli ultimi anni, perfino più di quello di Zingaretti». E ancora: «Il programma di Schlein vede una lotta alle disuguaglianze. Mi preoccupa: preferirei la lotta alle ingiustizie, perché se insegui l'uguaglianza senza condizionamenti finisci per appiattire tutto». Cottarelli, che non ha la tessera Dem benché sia stato eletto con la loro lista, mette in guardia dal cambiamento aprioristico, «che ...

