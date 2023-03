La notte delle trattive per designare i rappresentanti al Consorzio Sannio Alifano (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio provinciale appena andato in scena questa mattina ha avuto un suo prologo, poi un suo epilogo e fors’anche delle scorie o macerie che dir si voglia. Come riportato in altro articolo, infatti, inseno all’assemblea provinciale sono stati votati, eletti e, quindi, designati i rappresentanti della Provincia in seno al Consiglio del Consorzio di bonifica Sannio Alifano che gestirà i lavori di costruzione degli impianti di potabilizzazione ed irrigui della diga di Campolattaro. A tal fine: sono stati eletti lo stesso Presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Limatola Domenico Parisi, e quello di Foiano Valfortore Giuseppe Antonio Ruggiero. Il nodo della questione sembrerebbe essere stato tutto sul sindaco limatolese che sarebbe uscito dalle urne più o ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio provinciale appena andato in scena questa mattina ha avuto un suo prologo, poi un suo epilogo e fors’anchescorie o macerie che dir si voglia. Come riportato in altro articolo, infatti, inseno all’assemblea provinciale sono stati votati, eletti e, quindi, designati idella Provincia in seno al Consiglio deldi bonificache gestirà i lavori di costruzione degli impianti di potabilizzazione ed irrigui della diga di Campolattaro. A tal fine: sono stati eletti lo stesso Presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Limatola Domenico Parisi, e quello di Foiano Valfortore Giuseppe Antonio Ruggiero. Il nodo della questione sembrerebbe essere stato tutto sul sindaco limatolese che sarebbe uscito dalle urne più o ...

