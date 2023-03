La nonna attrice non le dà i soldi, lei le devasta casa: Virginia Sanjust di Teulada condannata a 1 anno e 5 mesi (Di lunedì 6 marzo 2023) Ha devastato la casa della nonna, la famosa attrice anni ’50 Antonella Lualdi, al secolo Antonietta De Pascale, oggi 91enne, nel corso di una riunione di famiglia. Ma non solo: è anche stata la stalker del suo ex fidanzato, cosa che – tre anni fa – aveva motivato un arresto in una casa di cura. I due episodi hanno portato a un processo che si e concluso oggi, con una condanna a un anno e cinque mesi per Virginia Sanjust di Teulada, ex “signorina buonasera” su Rai 1, dove aveva esordito nel 2003. La condanna è per tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna, violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone nei confronti del suo ex. Ma ecco nel dettaglio cosa è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Hato ladella, la famosaanni ’50 Antonella Lualdi, al secolo Antonietta De Pascale, oggi 91enne, nel corso di una riunione di famiglia. Ma non solo: è anche stata la stalker del suo ex fidanzato, cosa che – tre anni fa – aveva motivato un arresto in unadi cura. I due episodi hportato a un processo che si e concluso oggi, con una condanna a une cinqueperdi, ex “signorina buonasera” su Rai 1, dove aveva esordito nel 2003. La condanna è per tentata estorsione e danneggiamento ai danni della, violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone nei confronti del suo ex. Ma ecco nel dettaglio cosa è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : La nonna attrice non le dà i soldi, lei le devasta casa: Virginia Sanjust di Teulada condannata a 1 anno e 5 mesi - cristinapetroll : E io che vorrei lei come nonna d Manuel. L'attrice romana d Testaccio Giovanna Ralli. - cappai_luca : Se non ti piace fare l'attrice non succede nulla, fai ciò che ti più ti piace, io te l'ho solo proposto. - Ma era s… - ContiNicola_ : È da 23 anni che quando vado a pranzo da mia nonna sono costretto a guardare Beautiful, ma mi sono reso conto solo… - monicamondini : #chilhavisto ...la nonna? È morta l'attrice ?? #upas -