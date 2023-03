La miglior cover per rendere il tuo iPhone ancora più cool e smart (Di lunedì 6 marzo 2023) Riuscire a trovare le migliori cover per iPhone (o per gli altri smartphone) è l’unico modo per personalizzare davvero il tuo telefono. In un mondo di cellulari che si assomigliano tanto tra loro, saper osare con una custodia colorata o che sia in grado di darti una mano nella quotidianità è diventato parte integrante della scelta di un nuovo smartphone. I produttori provano ad alzare il livello della durabilità dei telefoni con materiali e vetri più resistenti ma è ancora essenziale coprire il nostro telefono per proteggerlo da polvere, urti e cadute improvvise. Non è un caso, dunque, che le migliori cover per iPhone e non solo siano acquistate dagli utenti direttamente in bundle nel momento in cui cambiano telefono. E nel corso ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Riuscire a trovare leper(o per gli altriphone) è l’unico modo per personalizzare davvero il tuo telefono. In un mondo di cellulari che si assomigliano tanto tra loro, saper osare con una custodia colorata o che sia in grado di darti una mano nella quotidianità è diventato parte integrante della scelta di un nuovophone. I produttori provano ad alzare il livello della durabilità dei telefoni con materiali e vetri più resistenti ma èessenziale coprire il nostro telefono per proteggerlo da polvere, urti e cadute improvvise. Non è un caso, dunque, che lepere non solo siano acquistate dagli utenti direttamente in bundle nel momento in cui cambiano telefono. E nel corso ...

