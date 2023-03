“La Juventus vincerà sul campo lo Scudetto” L’incredibile profezia che fa sognare i tifosi (Di lunedì 6 marzo 2023) La Juventus ha ancora speranze di vincere lo Scudetto? Secondo una clamorosa profezia sì; cerchiamo di capire meglio la situazione. Una distanza che sembra impossibile da colmare con il Napoli capolista; la Juventus, complice anche la penalizzazione subita, sembra essere ormai fuori da qualsiasi discorso per lo Scudetto. In realtà la possibilità di vincere il campionato sembra esistere ancora; secondo alcuni, infatti, i ragazzi di Allegri faranno più punti del Napoli. Una convinzione nata dopo la sconfitta dei partenopei, la prima in casa, contro la Lazio; LaPresseI ragazzi di Spalletti non hanno disputato una gara al loro livello e sono stati puniti da un grandissimo gol di Vecino. Bisogna, però, sottolineare una cosa: nonostante il passo falso del Napoli, la distanza in classifica resta notevole e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 marzo 2023) Laha ancora speranze di vincere lo? Secondo una clamorosasì; cerchiamo di capire meglio la situazione. Una distanza che sembra impossibile da colmare con il Napoli capolista; la, complice anche la penalizzazione subita, sembra essere ormai fuori da qualsiasi discorso per lo. In realtà la possibilità di vincere il campionato sembra esistere ancora; secondo alcuni, infatti, i ragazzi di Allegri faranno più punti del Napoli. Una convinzione nata dopo la sconfitta dei partenopei, la prima in casa, contro la Lazio; LaPresseI ragazzi di Spalletti non hanno disputato una gara al loro livello e sono stati puniti da un grandissimo gol di Vecino. Bisogna, però, sottolineare una cosa: nonostante il passo falso del Napoli, la distanza in classifica resta notevole e ...

Dalla Roma alla Juventus, tradimento servito: la scelta è fatta Più indietro è la Juventus che vede a 12 lunghezze la zona utile per approdare in Champions. Una ... Una rimonta che potrebbe passare proprio dalla sfida di questa sera: chi vincerà all'Olimpico' farà ... Roma - Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 Ci si aspetta una partita infuocata all'Olimpico, chi vincerà Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 5 marzo. Roma - Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo ... DAZN, Serie A 2022/23 25a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (3 - 4 - 5 - 6 Marzo 2023) Chi vincerà l'anticipo del 'Maradona' Napoli e Lazio hanno pareggiato solo una delle ultime 19 ...Serie A TIM ad aver ottenuto almeno 65 punti dopo 24 gare stagionali dopo Inter (2006/07) e Juventus (... Più indietro è lache vede a 12 lunghezze la zona utile per approdare in Champions. Una ... Una rimonta che potrebbe passare proprio dalla sfida di questa sera: chiall'Olimpico' farà ...Ci si aspetta una partita infuocata all'Olimpico, chiAppuntamento alle ore 20.45 di domenica 5 marzo. Roma -sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo ...Chil'anticipo del 'Maradona' Napoli e Lazio hanno pareggiato solo una delle ultime 19 ...Serie A TIM ad aver ottenuto almeno 65 punti dopo 24 gare stagionali dopo Inter (2006/07) e(... Roma-Juventus, il commento: la vince Mou su Allegri lasciando in panchina Abraham ilmessaggero.it