“La guerra dei chip” | perché Cina e Stati Uniti vogliono l’oro di Taiwan | l’anticipazione dell’inchiesta di PresaDiretta

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ac’è il più grande sistema industriale per la produzione dial mondo. Il 60% del mercato globale e il 90% dei micropiù avanzati vengono prodotti su questa isola. Chi li possiede avrà in mano gli strumenti per dominare il pianeta, armi, tecnologia, Intelligenza Artificiale. È per questo che proprio susi stanno concentrando le tensioni più forti della battaglia commerciale e industriale traè diventato il prossimo “fronte” di unatra grandi potenze. La puntata di“Ladei”, in onda lunedì 6 marzo alle 21.20 su Rai3, è un viaggio trae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucatelese : L’ordine dei giornalisti apre un fascicolo contro Corrado Formigli perché mostra la scarpina di un bimbo morto a Cu… - MarcoFattorini : «Non siamo andati da loro a Mosca, sono venuti loro da noi a Irpin e hanno iniziato a uccidere i civili». Un testim… - Tg3web : In Ucraina, Bakhmut resiste, gli ultimi civili in fuga. Il capo dei mercenari russi della Wagner: 'Se ci ritiriamo… - carmelo99240078 : @nando_saviano @MarcoRizzoPC La Guerra Mondiale era già cominciata da un pò e a Hitler veniva lasciato campo libero… - Alice70A : RT @Versi_del_Tempo: L'Odissea è uno dei due grandi poemi epici attribuiti al poeta greco Omero. Parla degli eventi e delle vicissitudini v… -

...avesse in mente questi piani prima di iniziare lain Ucraina, ha dichiarato Keir Giles, esperto di Russia presso il think - tank di politica estera Chatham House, citato dal The Sun . 'Uno...... a causa delle conseguenze economiche delladi Vladimir Putin. Secondo i risultati definitivi, il Partito per la riforma di Kallas ha ottenuto il 31,2 per centovoti, guadagnando quasi tre ...Conferma la posizione sulla, di sostegno all'Ucraina anche con le armi, battendo il tasto ...iscrizioni al Pd per colmare la discrepanza del voto tra gli iscritti per il suo rivale e quello...

La guerra dei chip incombe, la Cina sempre più costretta a ballare ... macitynet.it

È nota la storia dei gemelli Medvedev: Zhorès, genetista, gerontologo e biochimico di gran fama e Roy, sociologo e pedagogo. Il padre, un colonnello-filosofo originario di Astrachan, era entrato ...Amref lancia la campagna di raccolta fondi contro la crisi alimentare in Africa. Dal 6 al 12 marzo 2023 sarà in onda sulle reti Rai, accompagnata dallo spot realizzato dai registi Luca e Marcello Luci ...