La geoeconomia mondiale nella prospettiva di Carlo Jean

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’attuale situazione geopoliticaè attraversata da un profondo cambiamento dell’ordineprecedente, caratterizzato dall’egemonia americana del post-guerra fredda e dalle regole multilaterali che lo caratterizzavano. La crisi economico-finanziaria del 2007-08 e quella conseguente alla pandemia del Covid-19 l’hanno mutato, causando tensioni e incertezze. Esse non sono solo geopolitiche, caratterizzate dal sorgere di nazionalismi e regionalismi, ma anche economiche, con processi di “de-globalizzazione”. Il tumultuoso e rapido sviluppo di nuove tecnologie – in particolare, come posto in rilievo da Kissinger, dell’Intelligenza Artificiale – e della loro applicazione in campo strategico unitamente alle armi spaziali e cibernetiche ha diminuito la stabilità della dissuasione nucleare. Un conflitto fra le grandi potenze è ridivenuto ...