La Gazzetta su Roma-Juve: roba buona per amanti di un certo calcio novecentesco

La Roma ha vinto all'Olimpico contro la Juventus ed ha agganciato il Milan al quarto posto. Al momento sarebbe qualificata in Champions. Sebastiano Vernazza commenta la partita sulla Gazzetta dello Sport. L'ha vinta Mourinho con una tattica astuta, senza centravanti e grazie a Mancini che ha azzeccato il tiro della domenica ma di spettacolo se ne è visto ben poco. "Non è stata una partita esaltante per gioco, ma ci saremmo stupiti del contrario. È stata una gara epica a suo modo, un primo tempo di studio e una ripresa da combattimento. roba buona per nostalgici e conservatori, amanti di un certo calcio novecentesco". Mourinho ha aspettato di stanare la Juve per colpirla in contropiede. Allegri, d'altra parte, è un maestro di attese e ...

