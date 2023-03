La gazzella dei carabinieri in soccorso della gazza. E l’animale dice “grazie”

(Di lunedì 6 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unadei, quelli dell’associazione volontari, che interviene nel Parco del Lura a Lomazzo per portare aiuto a unasi aggira da tempo nel bosco, spesso infastidita dai ragazzini, tanto che i volontari si sono adoperati per affiggere cartelli e invitare al rispetto del. La, i cartelli e lache ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... horottoilvetro : RT @corrierebologna: Modena colpo al bancomat: sorpresi dai carabinieri, i ladri scappano a mani vuote. Sradicata la cassa automatica della… - corrierebologna : Modena colpo al bancomat: sorpresi dai carabinieri, i ladri scappano a mani vuote. Sradicata la cassa automatica de… - vincenz56048030 : @GiovanniPaglia Con il tuo ragionamento ogni volta che c'è un omicidio si potrebbero chiedere le dimissioni del min… - gmgiua : @Avv_Mant Io ho il fondato sospetto, invece, che far partire un'unità navale in quelle acque non sia come far parti… -

La Polo, con a bordo un uomo e una donna, ha proceduto a tutta velocità fino a quando non si è innescato uno speronamento con lain via Ascoli Piceno. I carabinieriSis di Ancona mentre ......le 4 del mattino e la centrale operativa del comando provinciale di Napoli segnala alla... Tre i giorni di prognosi prescritti per unomilitari intervenuti.Una vicenda drammatica, che avrebbe potuto avere un epilogo tragico se non fosse stato per il provvidenziale intervento di unacarabinieri di Piacenza che hanno impedito a un uomo disperato di togliersi la vita. La vicenda risale a pochi giorni fa e riguarda un piacentino di mezza età che è stato trovato all'...

Carabinieri volontari in aiuto della gazza nel Parco del Lura Il Notiziario

Carabinieri volontari in aiuto della gazza nel Parco del Lura: cartelli per il rispetto del volatile, che dice "grazie" mettendosi in posa ...Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma. Anche ieri pomeriggio diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con - ParmaPress24 ...