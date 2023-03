La figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello compie 1 anno | festa speciale per Giulietta

(Di lunedì 6 marzo 2023) Le sale dei festeggiamenti per la piccola sono state impreziosite con alcuni fiori giganti arrivati dall'Umbria. Le creazioni sono firmate da Gaia Pietrella e realizzate in organza e polietilene

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : La figlia di #ValentinoRossi e #FrancescaSofiaNovello compie 1 anno: festa speciale per #Giulietta - Ansa_Umbria : Dall'Umbria fiori giganti per la figlia di Valentino Rossi - Profilo3Marco : RT @Corriere: Valentino Rossi: la figlia Giulietta compie un anno, la festa al ranch tra le fragole -

Le sale dei festeggiamenti per la piccola sono state impreziosite con alcuni fiori giganti arrivati dall'Umbria. Le creazioni sono firmate da Gaia Pietrella e realizzate in organza e polietilene...giuliolongari maravenier maraveniernipote maraveniernipotegiulio marefuori massimilianocaiazzo rai raidue raiuno sifb tv Articolo precedente Il primo compleanno delladiRossi...gabrielgarkocomingout gabrielgarkogay gfvip grandefratellovip sifb Articolo precedenteRossi e Francesca Sofia Novello organizzano una mega festa a tema per il primo compleanno della...

Valentino Rossi festeggia il primo compleanno della figlia Giulietta il 4 marzo. Tutto pronto per la festa il Resto del Carlino

Le sale dei festeggiamenti per la piccola sono state impreziosite con alcuni fiori giganti arrivati dall’Umbria. Le creazioni sono firmate da Gaia Pietrella e realizzate in organza e polietilene ...Il primo compleanno della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è un trionfo di fragole con un party a tema ...