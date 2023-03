La Ferrari spacciata? Secondo la Gazzetta è presto per arrendersi (Di lunedì 6 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport dedica un articolo all’inizio di stagione della Ferrari. La rossa ieri ha deluso all’esordio in pista nel Gp di Barhain con Leclerc che si è dovuto ritirare nell’ultimo quarto di gara mentre Sainz si è classificato al quarto posto. Secondo la rosea c’è preoccupazione per il vantaggio tecnico della Red Bull ed il Gp di Barhain è stato come una “secchiata d’acqua gelata in faccia” a discapito dei proclami fatti alla vigilia. Le preoccupazioni della Ferrari trovano fondamento anche nelle parole di Leclerc che, al termine della gara, ha aggiunto sulla Red Bull: “Sono di un’altra categoria”. Ma il quotidiano offre degli spunti interessanti sulla ripresa del Cavallino. Innanzitutto le prossime gare potranno dare un responso diverso rispetto al Gp di ieri. Per la Gazzetta la velocità ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladello Sport dedica un articolo all’inizio di stagione della. La rossa ieri ha deluso all’esordio in pista nel Gp di Barhain con Leclerc che si è dovuto ritirare nell’ultimo quarto di gara mentre Sainz si è classificato al quarto posto.la rosea c’è preoccupazione per il vantaggio tecnico della Red Bull ed il Gp di Barhain è stato come una “secchiata d’acqua gelata in faccia” a discapito dei proclami fatti alla vigilia. Le preoccupazioni dellatrovano fondamento anche nelle parole di Leclerc che, al termine della gara, ha aggiunto sulla Red Bull: “Sono di un’altra categoria”. Ma il quotidiano offre degli spunti interessanti sulla ripresa del Cavallino. Innanzitutto le prossime gare potranno dare un responso diverso rispetto al Gp di ieri. Per lala velocità ...

