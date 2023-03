La dottrina Trump alla prova delle primarie repubblicane

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 marzo 2023) Donaldè tornato a parlare di politica internazionale. E lo ha fatto dal palco del Cpac, tenutosi la settimana scorsa. L’ex presidente americano è intervenuto innanzitutto sulla questione ucraina. “Questo è il momento più pericoloso nella storia del nostro Paese e Joe Biden ci sta portando nell'oblio”, ha dichiarato. “E tra l'altro avrete la terza guerra mondiale. Avremo la terza guerra mondiale se qualcosa non accade in fretta”, ha proseguito, per poi aggiungere: “Sono l'unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la terza guerra mondiale”. “Prima ancora di arrivare allo studio ovale, avrò risolto la disastrosa guerra tra Russia e Ucraina. Sarà risolta rapidamente”, ha anche affermato, rivendicando di essere “andato d’accordo” con Vladimir Putin. “Sono stato l'unico presidente durante il cui mandato la Russia non ha preso il controllo di un Paese... ...