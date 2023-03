Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco03702094 : RT @distefanoTW: I globalisti hanno una doppia morale. Ma anche tripla, quadrupla. Tutto ciò che fanno loro è perfetto e sempre lecito, tut… - infoitinterno : Crotone, la patetica doppia morale del sindaco che 'piange' le vittime ma perseguita i migranti ambulanti - alborama : RT @distefanoTW: I globalisti hanno una doppia morale. Ma anche tripla, quadrupla. Tutto ciò che fanno loro è perfetto e sempre lecito, tut… - luca_pasello : RT @distefanoTW: I globalisti hanno una doppia morale. Ma anche tripla, quadrupla. Tutto ciò che fanno loro è perfetto e sempre lecito, tut… - RobbsRoys : Che per carità va benissimo. Va benissimo assolutamente. Ma che fastidio quelli che fanno la doppia morale -

Le patavine, con un tiro affrettato di Casson, sprecano una chance con lasuperiorità. Caso ...- due di Valyi (extra player e coast to coast) vale l'8 - 2 che pesa come un macigno sule ...... dei doveri dell'individuo, concorreranno all'educazione dei figli e al lorosviluppo". Uno ... Sono gli anni nel quale, infatti, consentenza, si annulla la decisione dell'Ordine degli ...E per i biancazzurri la beffa sarebbe, dato che anche all'andata ci fu la vittoria del Melzo. Vittoria dunque che serve solo per il, e che virtualmente proietterebbe il Melzo in zona ...

La doppia morale delle piazze - ilGiornale.it ilGiornale.it

Due piazze, due misure. Probabilmente alla borsa valori della morale "radical" una città nel caos, due poliziotti menati, 5 anarchici fermati e 140 identificati, vetrine spaccate valgono molto meno di ...Adesso che il tragico naufragio di Steccato di Cutro è divenuto un conto che ancora non torna, per via di una lugubre contabilità che non si riesce a chiudere, finché il mare non avrà restituito i ...