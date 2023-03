La donna caduta in un pozzo mentre passeggia in cortile (Di lunedì 6 marzo 2023) Incidente sul lavoro, domenica mattina 5 marzo, nella residenza sanitaria per disabili "Villa Pelucca", che si trova al civico 8 di via Tommaso Campanella a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Verso mezzogiorno, per cause ancora da accertare... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 marzo 2023) Incidente sul lavoro, domenica mattina 5 marzo, nella residenza sanitaria per disabili "Villa Pelucca", che si trova al civico 8 di via Tommaso Campanella a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Verso mezzogiorno, per cause ancora da accertare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... italiano1061975 : RT @fonzis12022: È morta così una donna di 42 anni, Elisa Sclano, nella tarda mattinata di ieri, a Neghelli. La donna era uscita dalla sua… - PaoloScorpio : RT @fonzis12022: È morta così una donna di 42 anni, Elisa Sclano, nella tarda mattinata di ieri, a Neghelli. La donna era uscita dalla sua… - MuraGesuino : RT @fonzis12022: È morta così una donna di 42 anni, Elisa Sclano, nella tarda mattinata di ieri, a Neghelli. La donna era uscita dalla sua… - cozzettie : RT @fonzis12022: È morta così una donna di 42 anni, Elisa Sclano, nella tarda mattinata di ieri, a Neghelli. La donna era uscita dalla sua… - mariale47010626 : “Più dei tramonti, (…) la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo l… -