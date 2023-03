(Di lunedì 6 marzo 2023) Pronti via, laè stata subito un disastro. È cominciato malissimo il Mondiale in Bahrain con il solito dominio Red Bull, Sainz quarto superato dal 41enne Alonso su Aston Martin eritiratosi. Ecco cosa scrive Terruzzi sul Corriere della Sera. «Lavorare, lavorare, lavorare». Il verbo, pronunciato di nuovo ieri dai ragazzi, suona come una mazzata. Sul morale dei nostri, sull’intera stagione. Molto rumore per nulla, viene da dire, pensando a Verstappen che avrebbe potuto vincere anche con una sosta in più.ha pagato il prezzo più alto. Ha resistito invano; si è arreso per un guasto non del tutto decifrabile, dopo sostituzione di una batteria nell’immediata vigilia della gara; ha Sainz davanti in classifica. Una raffica di notizie che per lui suona già come una condanna alla rincorsa. Quel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : La delusione #Ferrari è nel volto di #Leclerc: il viso che perde luce, l’espressione contratta (Corsera) Si è arre… - Formula1WM : 'Mammamia, ragazzi. Mammamia che delusione'. Anche Luigi #Mazzola si aggrega al coro di ferraristi affranti dopo il… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L'episodio dopo la grande delusione per il ritiro nel #BahrainGP Il gesto sorprendente di Charles #Leclerc - infoitsport : Leclerc, la frase urlata al box Ferrari. Delusione per il ritiro in Bahrein - BigaroniSilvia : ABBIAMO INIZIATO QUESTA STAGIONE PROPRIO CON IL BOTTO. SEMPRE PIU UNA DELUSIONE, MAMMA MIA. #Ferrari -

... poi, con disarmante facilità ladi Carlos Sainz Jr., quarto alla bandiera a scacchi. Una ... Unacocente, forse accesa e alimentata da un (piccolo) campanello d'allarme: '...Leclerc non ci sta, ma non è disposto ad alimentare le polemiche in casa, nonostante i deludenti risultati nel GP d'esordio in Barhein . Nonostante laper il ritiro forzato, il pilota monegasco tiene alto il morale del ...In casasi aspettavano un altro risultato. Nelle prove la seconda fila era stata accettata. La strategia prevedeva di avere a disposizione un treno di gomme soft in più ...

Leclerc deluso: "La Red Bull ha trovato qualcosa, in gara è di un'altra categoria" La Gazzetta dello Sport

La Scuderia Ferrari torna a casa dall’esordio stagionale in Bahrain con i 12 punti del quarto posto di Carlos Sainz e la delusione del ritiro di Charles Leclerc a due terzi di gara mentre era saldamen ...Troppo brutta per essere vera, ma è la realtà…A Sakhir, in Bahrain, la Ferrari è naufragata o, per meglio dire, è affondata nelle sabbie mobili create dalle proprie deficienze strutturali. Tanti punti ...