La confessione ha suscitato polemiche

(Di lunedì 6 marzo 2023) La conversazione in streaming con Gabor Maté, noto esperto in traumi infantili, aveva gia fatto storcere il naso a corte con il suo ticket da 20 sterline. Ma come previsto, anche le dichiarazioni fatte dal principe Harry nei 90 minuti di intervista non hanno mancato di suscitare scalpore. A cominciare dalle sostanze psichedeliche usate per curarsi e quell’essersi sempre sentito diverso dal resto dei suoi familiari, proprio come – ha aggiunto – la madre Diana. Harry voleva tutta la Royal Family in terapia Harry, 38 anni, ha spiegato che crescendo si era sentito molto trascurato dai suoi familiari, non veniva mai abbracciato e soffriva della mancanza di affetto. «Mi sentivo strano, diverso, e so che anche mia madre si sentiva così. Il duca di Sussex iniziò ad andare in terapia poco prima dei 30 anni, in un momento in cui la sua vita si era ormai rivelata «un caos totale». ...