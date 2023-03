La comicità su Netflix e le battute rivisitate del più grande intellettuale vivente (Di lunedì 6 marzo 2023) L’anno scorso sono andata a vedere Chris Rock. Tre volte. Lo sapete, perché molto di quel che ha detto Chris Rock nel suo spettacolo, compreso il concetto di «indignazione selettiva», l’ho citato qui troppemila volte, facendovi pensare che insomma, potevo pure piantarla di tirarmela facendo la parte di quella che gira il mondo vedendo comici mentre voi fate quelle che in italiano si chiamano riunioni e in milanese call. Quel che non sapete, se avete la dubbia fortuna di non frequentarmi, è che di quelle tre minime variazioni sullo stesso spettacolo – “Selective Outrage”, appunto, che sabato notte è andato in diretta da Baltimora, la prima diretta nella storia di Netflix – io ho parlato meno di quanto abbia parlato d’un dettaglio adiacente a uno degli spettacoli. Il terzo, quello che ho visto a settembre ad Amsterdam. Il giorno prima ero andata in un museo, attività ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 marzo 2023) L’anno scorso sono andata a vedere Chris Rock. Tre volte. Lo sapete, perché molto di quel che ha detto Chris Rock nel suo spettacolo, compreso il concetto di «indignazione selettiva», l’ho citato qui troppemila volte, facendovi pensare che insomma, potevo pure piantarla di tirarmela facendo la parte di quella che gira il mondo vedendo comici mentre voi fate quelle che in italiano si chiamano riunioni e in milanese call. Quel che non sapete, se avete la dubbia fortuna di non frequentarmi, è che di quelle tre minime variazioni sullo stesso spettacolo – “Selective Outrage”, appunto, che sabato notte è andato in diretta da Baltimora, la prima diretta nella storia di– io ho parlato meno di quanto abbia parlato d’un dettaglio adiacente a uno degli spettacoli. Il terzo, quello che ho visto a settembre ad Amsterdam. Il giorno prima ero andata in un museo, attività ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FicarraePicone : RT @fra79Nopadania: Non è solo comicità,peraltro meravigliosa x il cast impiegato,ma è un capolavoro che deve fare riflettere i giovani e m… - fra79Nopadania : Non è solo comicità,peraltro meravigliosa x il cast impiegato,ma è un capolavoro che deve fare riflettere i giovani… - francimazzoni98 : Una serie davvero bellina. Corta ma giusta per quello che dev’essere. Comicità infallibile di Ficarra e Picone da v… - Luca_zone : RT @Agenzia_Ansa: È la comicità di chi sa ridere di se stesso e della propria terra, di chi riesce a fare denuncia senza annoiare, senza mo… - salvocaninoreal : RT @Agenzia_Ansa: È la comicità di chi sa ridere di se stesso e della propria terra, di chi riesce a fare denuncia senza annoiare, senza mo… -

Incastrati 2, recensione: il ritorno di Ficarra e Picone ...questa serie tv ma anche tutte le novità di marzo 2023 presenti nel catalogo streaming di Netflix. ... tutto questo sempre in bilico tra la classica comicità mai volgare di Ficarra e Picone e un alone ... Novità Netflix di marzo 2023: i film e le serie tv in uscita Chris Rock: Selective Outrage (stand - up) - 5/3 Il 4 marzo la leggenda della comicità Chris Rock salirà sul palco a Baltimora (Maryland) per il primo evento globale Netflix Chris Rock: Selective ... Ficarra e Picone tornano su Netflix con 'Incastrati 2' ...della loro prima serie I comici siciliani Salvo Ficarra e Valentino Picone tornano su Netflix con ... 'INCASTRATI' TRA COMICITÀ E THRILLER Anche questa nuova stagione è sempre in bilico fra la comicità ... ...questa serie tv ma anche tutte le novità di marzo 2023 presenti nel catalogo streaming di. ... tutto questo sempre in bilico tra la classicamai volgare di Ficarra e Picone e un alone ...Chris Rock: Selective Outrage (stand - up) - 5/3 Il 4 marzo la leggenda dellaChris Rock salirà sul palco a Baltimora (Maryland) per il primo evento globaleChris Rock: Selective ......della loro prima serie I comici siciliani Salvo Ficarra e Valentino Picone tornano sucon ... 'INCASTRATI' TRAE THRILLER Anche questa nuova stagione è sempre in bilico fra la... La comicità su Netflix e le battute rivisitate del più grande intellettuale vivente Linkiesta.it