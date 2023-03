La chiesa dei Monaci Santa Maria delle Grazie ha un nuovo Rettore, la comunità da il benvenuto a Don Massimo Del Prete (Di lunedì 6 marzo 2023) La chiesa Santa Maria delle Grazie attinente al Convento dei Monaci a Giugliano ha un nuovo Rettore. Don Massimiliano Del Prete, ex Parroco di Sant’Anna ha ufficializzato il suo ingresso nella chiesa che quest’estate è stata al centro dell’attenzione cittadina a causa della chiusura del Convento. Tante le persone che hanno partecipato alla prima messa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Laattinente al Convento deia Giugliano ha un. Don Massimiliano Del, ex Parroco di Sant’Anna ha ufficializzato il suo ingresso nellache quest’estate è stata al centro dell’attenzione cittadina a causa della chiusura del Convento. Tante le persone che hanno partecipato alla prima messa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Calcioni, zero alternative su un paio di temi predefiniti (palla a Spinazzola e Kostic/preghiere nella giocata di C… - JamesLucasIT : La casa natale di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi si trova a Caprese, un paesino situato nella Valtiber… - CarloCalenda : Il caso #Orlandi non è solo un caso insoluto e un dramma umano per la famiglia, ma attiene anche alla dignità dello… - MP_9092 : #pirlo ha dato al mondo un #chiesa micidiale che è stato fondamentale per #mancini nella vittoria dell'Europeo.… - dychbaby : @SevenZoooo qhajajaja era la festa dei miei 18 anni ???? perdonami se al posto di festeggiare in chiesa faccio un festa coi miei amici ???? -