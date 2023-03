La Bielorussia condanna la leader dell’opposizione in esilio a 15 anni di carcere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : #Bielorussia: condanna a 15 anni in contumacia a #Tikhanovskaya è un atto di palese e somma ingiustizia.… - lauraboldrini : Dal dittatore #Lukashenko altro colpo alle organizzazioni dei diritti umani in #Bielorussia. Condanna a 10 anni pe… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Bielorussia, leader opposizione Svetlana Tikhanovskaya condannata a 15 anni - robtic58 : RT @bendellavedova: #Bielorussia: condanna a 15 anni in contumacia a #Tikhanovskaya è un atto di palese e somma ingiustizia. #Lukashenko… - antoniopern : RT @bendellavedova: #Bielorussia: condanna a 15 anni in contumacia a #Tikhanovskaya è un atto di palese e somma ingiustizia. #Lukashenko… -

Lunedì un tribunale di Minsk, capitale della, ha condannato a 15 di anni di carcere con l'accusa di cospirazione Svetlana ...È così che il regime ha 'ricompensato' il mio lavoro per i cambiamenti democratici in. ... commentando laa 15 anni di reclusione inflittale oggi in contumacia dal tribunale di ..., una delle leader dell'opposizione al governo Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, è ... Laarriva tre giorni dopo quella di Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace, condannato a ...

Bielorussia, condannato a 10 anni di carcere Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace 2022 WIRED Italia

È così che il regime ha 'ricompensato' il mio lavoro per i cambiamenti democratici in Bielorussia. Ma oggi non penso alla mia sentenza. Penso a migliaia di innocenti, detenuti e condannati a pene ...Il processo in contumacia per il reato di "cospirazione" ha giudicato colpevoli anche altri 4 personalità in prima linea contro il regime di ...