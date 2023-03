La bellezza maschile va in scena a Sanremo

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Si sono spentii riflettori della settantatreesima edizione del Festival di, la kermesse musicale italiana più attesa dell’anno. Esattamente come le canzoni in gara, anche i look che salgono sul palco detteranno le tendenze del 2023 e saranno fonte d’ispirazione per tutti coloro che stanno cercando un nuovo stile. Ecco quindi che i barbieri e gli style expert di Barberino’s, hanno osservato gli artisti e hanno individuato i migliori grooming look dell’Ariston e i tagli e le barbe da copiare nel 2023: tra i vincitori i giochi di volume e i capelli ricci, che tornano protagonisti. Giochi di volume al centro della testa Il taglio corto ai lati e corposo al centro della testa è un look senza tempo adatto in particolare a chi ha un viso quadrato, perché aiuta a valorizzare i lineamenti e bilanciare la parte alta e la parte bassa del volto, e a chi ha un viso tondo, ...