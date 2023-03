La Bce alza i tassi togliendo ossigeno alle imprese Ue Così la signora Lagarde non domerà l' inflazione Analisi

(Di lunedì 6 marzo 2023) "Noi non vogliamo mettere in ginocchio l'economia, non è il nostro obiettivo. Noi vogliamo domare l'e come banca centrale idi interesse sono la nostra arma principale per farlo": con queste parole... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... szzzzNaty : RT @LucianoRomeo9: BCE ALZA I TASSI DI ALTRO MEZZO PUNTO: FRA POCO MUTUI CASA AL 10% DI INTERESSI - ubaldo_angelo : ho capito bene? In previsione di un aumento dei tassi, Lagarde fa moral suasion affinchè le banche rinegozino verso… - stefanodirusso1 : La #BCE alza di nuovo i tassi facendo lievitare il tassi d'interesse,personalmente ritengo che la @Lagarde stia sba… - LucianoRomeo9 : BCE ALZA I TASSI DI ALTRO MEZZO PUNTO: FRA POCO MUTUI CASA AL 10% DI INTERESSI - calzelunghe17 : RT @braveheartmmt: @istbrunoleoni Ma andate a cagare, ignoranti adoratori del dogma liberista ! L'inflaz. ha molteplici cause : ora è dovut… -

Stress, ansia, disagio: Regioni in campo per psicologi di base Il Messaggero: Scafisti, stretta del governo / Piano per i migranti regolari Il Giornale: Compagni che sbagliano Leggo: Lai ...Ora stima che il 'tasso terminale' dellaraggiungerà il 3,75% entro giugno di quest'anno, ... RBCil giudizio a Outperform. Target 19 euro. Prysmian ha vinto progetti in Olanda da 1,8 miliardi ...L'inflazione tedesca non scende: già in volo i falchiSeduta a doppia faccia a Piazza Affari , che dopo una mattinata sprint si è indebolita. In prima ... PIRELLI Goldman Sachsa Neutral da ...

La BCE alza di nuovo i tassi d'interesse: a pagare saranno i redditi ... L'INDIPENDENTE

Il governatore della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, lancia un appello alle banche sulla rinegoziazione dei mutui.Un effetto inesorabile delle strette monetarie avviate dalla Bce da luglio, quello che si sta verificando sui portafogli, con il costo denaro all'ingrosso che si è alzato finora di 300 punti base.