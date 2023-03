Kiev contro Louis Vuitton 'Usa i colori di Mosca' (Di lunedì 6 marzo 2023) Cittadini russi ieri in coda a Mosca, all'esterno del muro del Cremlino che delimita la piazza Rossa, in attesa di deporre fiori sulla tomba di Iosif Stalin. Il leader sovietico morì il 5 marzo 1953 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Cittadini russi ieri in coda a, all'esterno del muro del Cremlino che delimita la piazza Rossa, in attesa di deporre fiori sulla tomba di Iosif Stalin. Il leader sovietico morì il 5 marzo 1953 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Tutti contro la guerra? E dov’erano negli 8 anni prima dell’arrivo dei Russi, quando la guerra in Donbass c’era già… - MarcoFattorini : Siamo tutti per la pace in Ucraina, poi c’è qualcuno che tifa per la resa di Kiev. Speriamo tutti in un negoziato,… - LaVeritaWeb : Il repubblicano Ted Cruz attacca: «Assegni in bianco a Kiev senza strategia. C’è troppo moralismo, come con la pand… - PetersonKyle7 : RT @carmelopalma: Ma alla manifestazione di #FirenzeAntifascista - accanto ai cartelli e agli striscioni anti-Nato e e anti-imperialisti (e… - Cristinaviolet0 : RT @LBasemi: ??????Proteste contro la guerra in Italia. Sugli striscioni si legge: 'Niente russofobia, niente armi per Kiev e niente sanzioni… -