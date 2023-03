Kekko Silvestre racconta la sua depressione | “Ha deciso di spegnermi il cervello”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nel 2021 il leader dei Modà non riusciva più a camminare, per questo era convinto di avere una malattia degenerativa, ma la causa di tutto era un'altra. A distanza di tempo non ha più paura di parlarne. L'articolo proviene da DireDonna.

A 'Verissimo' ricorda l'origine della sua depressione, al centro del brano 'Lasciami' che, con i Modà, ha portato al Festival di Sanremo. 'Passavano i giorni, ma la situazione non...' si è raccontato ancora una volta sulla depressione che l'ha colpito. Il tema è stato già ispirazione per l'articolo e la depressione che l'ha colpito: le parole del... Lorella Cuccarini: 'Non ho intenzione di lasciare Amici' e la depressione: 'Non riuscivo a camminare, pensavo di morire'

Kekko Silvestre età, malattia, moglie, figli e biografia del leader dei...

A poche settimane dalla partenza del primo tour teatrale dei MODA', che vedrà il gruppo nuovamente sui palchi dopo aver presentando "Lasciami" alla 73° edizione del Festival di Sanremo, la band... Kekko Silvestre a Verissimo ha raccontato di quando non riusciva a camminare per via della depressione dicendo: "Pensavo di morire".