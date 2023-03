Keanu Reeves: l'emozionante tributo a Patrick Swayze (Di lunedì 6 marzo 2023) Keanu Reeves ha reso omaggio a Patrick Swayze, ricordando i più bei momenti trascorsi sul set di Point Break insieme all'attore scomparso nel 2009, dopo aver combattuto contro il cancro. Keanu Reeves ha ricordato Patrick Swayze rendendo omaggio all'attore con cui ha lavorato in Point Break, film d'azione del 1991. Swayze è scomparso nel 2009, dopo aver affrontato una dura battaglia contro il cancro. Come i fan ricorderanno, Keanu Reeves e Patrick Swayze hanno recitato insieme in Point Break, indossando i panni di Johnny Utah e Bodhi. La pellicola ebbe recensioni positive e si rivelò un successo al botteghino, come riportato da ScreenRant. Nel corso di un "Ask Me ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023)ha reso omaggio a, ricordando i più bei momenti trascorsi sul set di Point Break insieme all'attore scomparso nel 2009, dopo aver combattuto contro il cancro.ha ricordatorendendo omaggio all'attore con cui ha lavorato in Point Break, film d'azione del 1991.è scomparso nel 2009, dopo aver affrontato una dura battaglia contro il cancro. Come i fan ricorderanno,hanno recitato insieme in Point Break, indossando i panni di Johnny Utah e Bodhi. La pellicola ebbe recensioni positive e si rivelò un successo al botteghino, come riportato da ScreenRant. Nel corso di un "Ask Me ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 'Non voglio vivere in un mondo dove essere gentili è considerata una debolezza' - Keanu Reeves - ScaltritiLab : Aggiungo che Keanu Reeves è molto impegnato anche nel mio campo. Non solo ne sa parecchio ma ha donato (e dona) par… - olga453901841 : RT @trillyebbasta: 'Confondiamo spesso l'essere asociale con l'essere una persona che ha imparato nella vita a scegliere bene chi vuole int… - pinkvanity11 : RT @trillyebbasta: 'Confondiamo spesso l'essere asociale con l'essere una persona che ha imparato nella vita a scegliere bene chi vuole int… - Alessan90097982 : RT @fumodenso: Anche Keanu Reeves si unisce all'appello del Milan twitter #pioliliberali #piolischiaffi #BravoAnteBravoBrahimForzaJunior ht… -

Keanu Reeves: l'emozionante tributo a Patrick Swayze Keanu Reeves ha ricordato Patrick Swayze rendendo omaggio all'attore con cui ha lavorato in Point Break , film d'azione del 1991. Swayze è scomparso nel 2009, dopo aver affrontato una dura battaglia ... Keanu Reeves e l'emozionante tributo a Patrick Swayze A più di 10 anni dalla sua morte, Keanu Reeves ha reso omaggio a Patrick Swayze, sua co - star di Point Break - Punto di ... Cyberpunk 2077, scoperto un segreto sul braccio di Johnny Silverhand Tra i personaggi più iconici di Cyberpunk 2077 è praticamente impossibile non menzionare almeno una volta Johnny Silverhand , il rocker ribelle interpretato dalla star Keanu Reeves. L'ultima grande fatica di CD Projekt (che trovate su Amazon ) è ricca di segreti e dettagli tutti da scoprire, uno dei quali riguarda proprio questo affascinante personaggio e che ... ha ricordato Patrick Swayze rendendo omaggio all'attore con cui ha lavorato in Point Break , film d'azione del 1991. Swayze è scomparso nel 2009, dopo aver affrontato una dura battaglia ...A più di 10 anni dalla sua morte,ha reso omaggio a Patrick Swayze, sua co - star di Point Break - Punto di ...Tra i personaggi più iconici di Cyberpunk 2077 è praticamente impossibile non menzionare almeno una volta Johnny Silverhand , il rocker ribelle interpretato dalla star. L'ultima grande fatica di CD Projekt (che trovate su Amazon ) è ricca di segreti e dettagli tutti da scoprire, uno dei quali riguarda proprio questo affascinante personaggio e che ... Keanu Reeves svela l'eroe Marvel che ha sempre voluto interpretare. E il nome farà impazzire i fan! Best Movie Keanu Reeves: l'emozionante tributo a Patrick Swayze Keanu Reeves ha reso omaggio a Patrick Swayze, ricordando i più bei momenti trascorsi sul set di Point Break insieme all'attore scomparso nel 2009, dopo aver combattuto contro il cancro. Keanu Reeves svela quale supereroe vorrebbe interpretare nell’MCU Keanu Reeves ha risposto ad alcune curiosità dei fan via Reddit e ha svelato quale supereroe avrebbe voluto interpretare nell'universo Marvel. Keanu Reeves ha reso omaggio a Patrick Swayze, ricordando i più bei momenti trascorsi sul set di Point Break insieme all'attore scomparso nel 2009, dopo aver combattuto contro il cancro.Keanu Reeves ha risposto ad alcune curiosità dei fan via Reddit e ha svelato quale supereroe avrebbe voluto interpretare nell'universo Marvel.