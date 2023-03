(Di lunedì 6 marzo 2023) Il più bel spettacolo dopo il weekend è in quell'assolo di: mette prima a sedere Lucumi, poi dribbla Schouten, Sosa e Posch. Infine, il tocco morbido che riconsegna il sorriso al. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Karamoh, slalom da 3 punti per il Torino. Il Bologna si sveglia tardi: Karamoh, slalom da 3 punti per il Torino. Il… - Gazzetta_it : Lo slalom di Karamoh regala i 3 punti al Torino. Bologna, reazione tardiva #torinobologna -

Il resto lo fanno le giocate individuali: ci prova subito Sanabria (5') bevendosi Sosa (in tilt sin dal primo minuto), poi l'urlo di Miranchuk (13') è strozzato sul più bello da un blocco di...Ci pensa alloraal 22 a sbloccare il match:tra i difensori avversari in area di rigore e tiro vincente. Il Bologna prova ad alzare i ritmi ma va a sbattere contro l'attenta ...Il resto lo fanno le giocate individuali: ci prova subito Sanabria (5') bevendosi Sosa (in tilt sin dal primo minuto), poi l'urlo di Miranchuk (13') è strozzato sul più bello da un blocco di...

Karamoh, slalom da 3 punti per il Torino. Il Bologna si sveglia tardi La Gazzetta dello Sport

Torino - Bologna 1-0 highlights e gol: le azioni principali della venticinquesima giornata di Serie A 2022/23.Primo tempo di netta marca granata col vantaggio dell'ivoriano al 22'. Nella ripresa reazione rossoblù ma con poche occasioni da gol ...