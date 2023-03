Kallas vince le elezioni in Estonia. Il grande sconfitto è Putin (Di lunedì 6 marzo 2023) Bruxelles. Il Partito per la riforma del premier Kaja Kallas ha trionfato nelle elezioni legislative di ieri in Estonia, nel primo test elettorale del 2023 che avrebbe pot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) Bruxelles. Il Partito per la riforma del premier Kajaha trionfato nellelegislative di ieri in, nel primo test elettorale del 2023 che avrebbe pot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Elezioni Estonia, vince la premier uscente Kallas. Niente exploit per l'estrema destra Secondo quanto riportato da Politico, Kallas ha ottenuto il 32% dei consensi. Al secondo posto il partito di estrema destra Ekre, guidato da Martin Helme, che si ferma al 15,7% senza fare l'exploit. Il Partito della Riforma (Er) guidato dalla premier uscente, Kaja Kallas, ha vinto le elezioni in Estonia. Nel Paese si votava per eleggere i 101 rappresentanti del Riigikogu, il Parlamento monocamera.