Kaja Kallas ha vinto le elezioni in Estonia (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo sfondamento sovranista in cui speravano i putiniani non c'è stato, la linea europeista e pro Ucraina di Kaja Kallas ha retto. Il partito della prima ministra estone, Reform (che fa parte della famiglia europea di Renew Europe), ha vinto le elezioni di domenica con una percentuale vicina al trentadue per cento dei voti. I populisti identitari di Ekre – dati in forte ascesa alla vigilia delle urne per come avevano cercato di cavalcare un malcontento a questo punto minoritario – arrivano secondi: non hanno superato il sedici per cento e si fermano a diciassette deputati, due in meno di quattro anni fa. La formazione di Kallas, invece, ne ha sbloccati trentasette al Riigikogu, il Parlamento della Repubblica baltica, dove per governare serve una maggioranza di cinquantuno (su 101 seggi). Gli alleati ...

