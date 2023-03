Juventus U23-Albinoleffe oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di lunedì 6 marzo 2023)U23-sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudel match valido per la trentesima giornata del girone A di. Quattro punti dividono le due formazioni, ma i bianconeri sono a ridosso della zona playoff e i lombardi si trovano invece attualmente in zona playout. Chi vincerà? Si parte alle ore 17 di lunedì 6 marzo,tv non disponibile,su Eleven Sports disponibile anche su Dazn. SEGUI LASportFace.

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS NEXT GEN - ALBINOLEFFE ]: . A disposizione: ALBINOLEFFE: . A disposizione: Reti: La presentazione del match JUVENTUS NEXT GEN - AlbinoLeffe 1 (ore 17) Match valido per la trentesima giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri, che in settimana hanno perso la finale di andata di Coppa Italia di Serie C contro ...

Il pronostico di Mantova-Triestina, match in programma domenica 5 marzo alle ore 14:30 e valido per la 30ª giornata di Serie C Girone A ...