Juventus | il fratello di Kean sbotta | “non capite un c…o di calcio” | FOTO

(Di lunedì 6 marzo 2023) La partita di Moisecontro la Roma è durata appena 40 secondi, l’attaccante dellaè stato protagonista in negativo di una follia nei minuti finali della partita del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0, decisivo il diagonale di destro del difensore Mancini. La squadra di Massimiliano Allegri non ha avuto la forza di reagire e nei minuti finali è stata condizionata dall’espulsione di. L’attaccante è stato chiamato in causa all’89’, al posto di Cuadrado. La sua partita è durata appena 40 secondi, a causa di un fallo di reazione nei confronti dell’avversario Mancini.di Riccardo Antimiani / AnsaLa reazione deldiAnche il tecnico Massimiliano Allegri ha condannaro la reazione die potrebbe arrivare un ...

Intanto le critiche sono arrivate sui social e immediata è stata la difesa deldi Moise, Giovanni, con una storia su Instagram: "Vi dovete vergognare voi, non lui. È un ragazzo che viene ...Fosse stato un fumetto, sopra la testa dell'allenatore dellaavremmo letto: ma che ho ... IlGiovanni, che di anni ne ha 29, non 12, e gioca a pallone pure lui, nel Nola in Serie D, si ...Kean, la dura risposta delalle critiche Ildi Moise Kean , Giovanni , ha ripostato su Instagram un 'analisi di una fan page dellache ha difeso l'attaccante azzurro dalle ...

