Juventus | Gentile | “A Roma finiscono i sogni Champions”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Era già un’impresa senza la sconfitta di, dopo ieria mio avviso tutti idi gareggiare nella prossima. Purtroppo quella di ieri è una sconfitta che brucia, perché è stata immeritata: la Juve ha preso tre pali, ha giocato anche discretamente, lanon è stata così superiore da battere la Juve. Ma questo è il calcio, bisogna pensare già al futuro”. Lo ha detto Claudio, ex difensore della Juve e campione del mondo ’82, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Troppi i 15 punti di penalizzazione per l’ex Ct dell’under 21. “Sicuramente è un peso in più, è come se sei in mare e non sai dov’è la terra – spiega– La politica della società ha avuto un po’ delle situazioni particolari, penso che questa penalizzazione ...

Lo stesso Claudio, ex bandiera bianconera, ha detto la sua: 'Secondo me per la Juve il sogno Champions è sfumato. Sarebbe già stata un'impresa prima del ko di Roma, ora tutti i sogni sono sfumati'. "Brucia perché ieri sera è stata immeritata. Questo è il calcio e bisogna far fronte e pensare al futuro". Sulla penalizzazione subita dalla Juventus: "Situazione extra campo difficile".

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus e campione del mondo, ha parlato a Radio Anch'io Sport.