Juventus-Friburgo, streaming gratis e diretta TV8, Sky o DAZN? Dove vedere Europa League (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovedì 9 marzo alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà il match Juventus-Friburgo, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League con i bianconeri che nello spareggio dello scorso mese hanno avuto la meglio sui francesi del Nantes (1-1 in casa e 3-0 in trasferta); i tedeschi invece si sono qualificati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Porto-Lazio, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League Dove vedere Sassuolo-Juventus: streaming gratis LIVE oggi e ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovedì 9 marzo alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà il match, valevole per l’andata degli ottavi di finale dicon i bianconeri che nello spareggio dello scorso mese hanno avuto la meglio sui francesi del Nantes (1-1 in casa e 3-0 in trasferta); i tedeschi invece si sono qualificati L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Porto-Lazio,TV8 o Sky Sport?Sassuolo-LIVE oggi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato f… - mirkonicolino : #Streich, allenatore #Friburgo: 'In genere è il ‘Gladbach che gioca in certi palcoscenici, ora però sarà il Friburg… - mirkonicolino : #EuropaLeague: agli ottavi di finale sarà #Juventus vs #Friburgo. Andata il 9 marzo, ritorno il 16 marzo #UEL - cosmoalbacosmo : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato fino a… - gercci1 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato fino a… -