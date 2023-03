Juventus-Friburgo: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21, presso l’Allianz Stadium, si giocherà Juventus-Friburgo, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/203. I bianconeri nel turno precedente hanno eliminato il Nantes, mentre i tedeschi si è qualificato a questo appuntamentamento grazie al primo posto conquistato nel girone G. Juventus-Friburgo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I bianconeri arrivano dalla sconfitta in campionato contro la Roma dopo quattro vittorie consecutive. Attualmente sono fermi a 35 punti, a meno dodici dalla zona Champions, con tredici giornate dal termine. Ipotizzare una rimonta è utopistico. I tedeschisono reduci da due pareggi consecutivi in Bundesliga contro Leverkusen(1-1) e Borussia M’Gladbach(0-0). Attualmente occupano il quinto posto in classifica a pari merito con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21, presso l’Allianz Stadium, si giocherà, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/203. I bianconeri nel turno precedente hanno eliminato il Nantes, mentre i tedeschi si è qualificato a questo appuntamentamento grazie al primo posto conquistato nel girone G.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I bianconeri arrivano dalla sconfitta in campionato contro la Roma dopo quattro vittorie consecutive. Attualmente sono fermi a 35 punti, a meno dodici dalla zona Champions, con tredici giornate dal termine. Ipotizzare una rimonta è utopistico. I tedeschisono reduci da due pareggi consecutivi in Bundesliga contro Leverkusen(1-1) e Borussia M’Gladbach(0-0). Attualmente occupano il quinto posto in classifica a pari merito con il ...

