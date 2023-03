Juventus, Chiesa: «Ho avuto paura in campo, ma anche una fortuna» (Di lunedì 6 marzo 2023) Federico Chiesa, attaccante della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club bianconero Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato al canale Twitch ufficiale del club bianconero. Le sue dichiarazioni. ORA HA PIU’ paura IN campo – «Quel pensiero l’ho avuto solo i primi allenamenti in cui sono tornato con la squadra. Pensavo e ripensavo a quando mi sono infortunato, al 9 gennaio, però quando ho ripreso ad allenarmi con continuità e quando ho esordito non più. Durante i possessi palla all’inizio avevo flashback ma è una cosa normale. L’idea del documentario è stata quella di far vedere il percorso riabilitavo a livello fisico ma anche mentale. Posso dire di essere stato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Federico, attaccante della, si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club bianconero Federico, attaccante della, ha parlato al canale Twitch ufficiale del club bianconero. Le sue dichiarazioni. ORA HA PIU’IN– «Quel pensiero l’hosolo i primi allenamenti in cui sono tornato con la squadra. Pensavo e ripensavo a quando mi sono into, al 9 gennaio, però quando ho ripreso ad allenarmi con continuità e quando ho esordito non più. Durante i possessi palla all’inizio avevo flashback ma è una cosa normale. L’idea del documentario è stata quella di far vedere il percorso riabilitavo a livello fisico mamentale. Posso dire di essere stato ...

