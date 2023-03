Juve | senti Paredes | «Il mio futuro per adesso sempre in Europa»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Leandro, centrocampista dellantus ma in prestito dal PSG, ha parlato del suo possibileLeandro, centrocampista dellantus, ha parlato del suo possibilea Tyc Sports. LE PAROLE – «Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono contento della mia vita qui in, con la mia famiglia, con il club… Quindi non ancora. Ovviamente, come hodetto, vorrei finire la mia carriera al Boca, ma non è ancora arrivato quel momento. Penso di poter giocare ancora qualche anno in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Juventus, Leandro #Paredes parla così del suo possibile futuro - ostruzionismo : @AndrewMari1988 Che scandalo beota,che a voi vi hanno assolto come la Juve solo che la vogliono togliere di mezzo c… - gabriele_m88 : @gobbo_sicano Hai perfettamente ragione se quotidianamente senti parlare anti juventini che parlano di serie B radi… - mina_paolojuve : @ilostmyshoe_8 @Marcojuve941 Senti io lo difeso sempre,ma almeno per i tifosi della Juve poteva evitare,potevo capi… - cmdotcom : #Juve, senti #Rabiot: 'Qualificazione alla Champions? Peserà nelle mie decisioni future' -

ROMA -- Alla domanda sui suoi Roma -, ecco il ricordo del tecnico: 'Roma - Juventus… All'Olimpico: quella dei 4 gol giallorossi, con Totti che mima il 4. Ma in assoluto dico ...Così mi accompagnava in giro a vedere la". A Firenze frequentò anche Ezra Pound. "Io abitavo a Dorsoduro, a san Barnaba, lui alla Giudecca. Un giorno lo incontrai con sua moglie e mi comprarono ...2 Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus , è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in campionato contro la Roma all'Olimpico, decisa dalla rete di Mancini (valsa l'1 - 0 finale). Il ...

Juve, senti Cancelo: "Il più bel ricordo della carriera La rimonta con l'Atletico" Tuttosport

Ieri serada un gran numero dialla fine del match vinto dalla suacontro la, squadra nella quale la Joya ha militato per sette stagioni. Gli attacchi sono stati talmente tanti e, in alcuni casi, così sm ...Juventus, tifosi contro Paulo Dybala. L'argentino esulta per la vittoria e viene subissato dalle critiche degli ex supporter La Roma di José Mourinho, nemico storico della Juventus, grazie una rete di ...