Juve-Rabiot e la situazione del rinnovo (Di lunedì 6 marzo 2023) Adrien Rabiot e il futuro ancora da decifrare con la Juventus, al momento nessuna novità sul rinnovo ma potrebbe arrivare qualche novità verso fine stagione. E' lo stesso centrocampista francese a parlare del suo futuro in bianconero nel post partita della sfida contro la Roma. Le sue parole a Sky Sport: «Pensiamo sa fare bene sul campo perché la situazione è delicata in questo momento. Mi trovo bene qui e questa è una cosa importante. Abbiamo settimane e mesi per parlare e lo faremo sicuramente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

