Juve | Paredes | “Vorrei terminare la carriera al Boca | ma non ci tornerei adesso”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Leandro, centrocampista di proprietà del Psg ma attualmente in prestito allantus, ha ammesso che nonostante l’affetto per il, non tornerà a breve. “Ho ancora 28 anni e sono felice della mia vita in Europa, con la mia famiglia. La mia voglia di tornare e chiudere laalè sempre la stessa ma non. Credo di avere davanti ancora qualche anno in Europa, non voglio illudere i tifosi”. SportFace.

Commenta per primo In un'intervista concessa a Tyc Sports , il centrocampista della Juventus Leandroha parlato del proprio futuro: 'Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono contento della mia vita qui in Europa, con la mia famiglia, con il club... Quindi non ancora. Ovviamente, ...... uno su punizione di Cuadrado e uno su corner di, con deviazione di Mancini. Nel finale, ... Sappiamo che quando lacompatta il suo blocco, che è un muro, è molto, molto difficile creare ...La notte da zero gol dellaall'Olimpico si è infranta su tre legni, presi da Cuadrado, Rabiot e, più cinque tiri nello specchio, tante occasioni… Con un grande assente: Dusan Vlahovic. Solo i 40 secondi più ...

Leandro Paredes ha parlato del suo futuro agli argentini di TyC Sports: "Non tornerò presto al Boca - ha detto il centrocampista della Juventus -. Ho ancora 28 anni e sono contento della mia vita qui ...