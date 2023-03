Juve, multa per Kean dopo il calcione a Mancini (Di lunedì 6 marzo 2023) Moise Kean, attaccante della Juventus, prenderà una grossa multa dopo il calcione dato a Gianluca Mancini ieri sera Moise Kean, attaccante della Juventus, prenderà una grossa multa dopo il calcione dato a Gianluca Mancini ieri sera. A confermarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. PAROLE – «Ha sbagliato e ha chiesto scusa a tutti nello spogliatoio, ma Moise ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra, quindi da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento. Quando si entra si può determinare, tra l’altro era un fallo a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata: ora pagherà quel che c’è da pagare. Prenderà una grossa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Moise, attaccante dellantus, prenderà una grossaildato a Gianlucaieri sera Moise, attaccante dellantus, prenderà una grossaildato a Gianlucaieri sera. A confermarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. PAROLE – «Ha sbagliato e ha chiesto scusa a tutti nello spogliatoio, ma Moise ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra, quindi da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento. Quando si entra si può determinare, tra l’altro era un fallo a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata: ora pagherà quel che c’è da pagare. Prenderà una grossa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Juve, multa per #Kean dopo il calcione - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Allegri annuncia provvedimenti nei confronti di Kean dopo il rosso in #RomaJuventus: 'Prenderà una grossa multa' ?? https:… - JuventusUn : Avvocato #Camera: «Caso #Juve, è tutto scorretto! Il diritto non ha tifo e...» LE PAROLE ?… - ScalezJunior : @Gianni78605577 Mai sentito -2 Ma cmq mai visto neanche penalizzazioni in corso sul nulla,su non reati,che anche fo… - junews24com : #Juventus, in arrivo una multa salata per #Kean -