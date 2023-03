Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? ESCLUSIVO: IL RICORSO DELLA #JUVE AL COLLEGIO ??? La prima pagina di giovedì 2 marzo ?? Parliamo di: #Juventus,… - gvccinjh : Harry veramente tu sei stato un regalo di compleanno vero post sconfitta Ferrari e Juve - donciciano : @Er_Libanese7 e che comunque tra vita, juve e ferrari una cosa buona non c'è - xo_nclmd : RT @_quellate: gran bella giornata oggi tra ferrari e juve - annabusonero : pov: tifi Juve e Ferrari pov: non è un pov #BahrainGP -

Il GP del Bahrain e lo scontro dell'Olimpico, la vittoria dell'Inter e gli strepitosi Europei indoor dell'atletica italiana. Il ...Cassano e l'amicizia con Totti: quante corse in. Cassano spiega i no alla Juventus. Non è un mistero che il talento di Bari Vecchia abbia rifiutato lama meno noto è che le abbia detto ...Infine la F1: 'È subito Max, ma lac'è'. Poi c'è 'Tuttosport', che ovviamente dedica gran ..., rabbia vera'. Titolo anche per l'impresa azzurra nell'atletica: 'Uno, due: Ceccarelli - Jacobs!...

Juve e Ferrari, che flop. Il giorno di Mou e Alonso Gazzetta

La Juventus doveva sconfiggere la pareggite. E invece ha ceduto il passo allo Spezia, vittorioso per 2-1 e in rimonta ...FantAntonio confessa le cassanate inedite e le corse in Ferrari assieme al capitano della Roma alle 5 di mattina per le strade della città ...