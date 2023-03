Juve | Dybala esulta per la vittoria come Bremer | le parole del protagonista | Primapagina

(Di lunedì 6 marzo 2023) La Joya non riesce a sorridere in tranquillità! L’ex numero 10 dellantus, il talentuoso argentino Paulo, è stato attaccato, su tutte le fronti, dai tifosi bianconeri, offesi dalla suanza durante la partita tra la sua squadra attuale, la Roma, e la Vecchia Signora. I tifosintini sono infuriati e si sono scagliati contro il loro ex idolo, con insulti e commenti poco edificanti sulla sua pagina Instagram. La tensione è arrivata ad un livello tale che il calciatore argentino si è sentito obbligato a rispondere pubblicamente ai suoi detrattori, attraverso una dichiarazione su Telegram. “Mi dispiace – ha dichiarato– so che per voi non è facile, ma per me non lo è stato nemmeno. Oggi gioco in una squadra diversa, con altri compagni ai quali devo portare rispetto; la ...

Non ho esultato al gol e non sono andato in faccia a nessuno! '. Paulo'affronta' i tifosi della Juventus su Twitter dopo la vittoria della Roma in campionato proprio contro i bianconeri. L'ex rosanero era stato, infatti, oggetto di critiche per un video che ...

