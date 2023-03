Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, #Capello durissimo su #Kean: 'Non ha capito niente...'. Ecco cosa ha detto: L'ex tecnico bianconero ha commen… - infoitsport : Roma-Juve, Capello severissimo su Kean: “Non perderei tempo a parlare con lui” - Luxgraph : Roma-Juve, Capello severissimo su Kean: “Non perderei tempo a parlare con lui” - infoitsport : L'apertura di Tuttosport con le parole di Capello: 'Il -15 come i miei scudetti. Juve, rabbia vera' - infoitsport : Verso Roma-Juve: Parla il doppio ex Capello nel presentare il big match, 'Ecco in che cosa sono bravi i due allenat… -

È stato durissimo il commento di Fabiosull'espulsione di Kean , rimediata dopo quaranta secondi dall'ingresso in campo. La Juventus è pronta a multare il calciatore, come annunciato da Allegri nelle interviste del post gara.durissimo su Kean Per, però, resta un episodio inammissibile, come ha spiegato a Sky Sport : " Cosa direi a Kean Vuol dire che non ha capito niente, perderei del tempo a parlarci. ...... 'Lanon gioca in contropiede, non gioca molto negli spazi e lui ha difficoltà - è il pensiero di- . Non è che si sa muovere benissimo in area di rigore , non è uno che ruba il tempo al ...

