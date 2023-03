Juve, Bargiggia: «Allegri non ha avuto coraggio con Chiesa» (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole del giornalista Paolo Bargiggia a Juventusnews24 dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Roma di ieri sera Paolo Bargiggia ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com dopo la sconfitta della Juve a Roma. Di seguito un estratto delle sue parole. Che Roma-Juve ha visto? I bianconeri avrebbero meritato di più?«Ho visto una brutta partita, che non è stata un bello spot per il calcio italiano. Una esasperazione di un tatticismo che per opinionisti e tifosi, che danno sempre ragione a chi vince, è stato considerato un capolavoro di Mourinho. Io ho visto una partita nel primo tempo inguardabile, nel secondo si è aperta un minimo dopo il gol. Considerare geniale la scelta di Mourinho di giocare senza punte mi sembra una cosa da calcio anni ’70. La Juve ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole del giornalista Paolontusnews24 dopo la sconfitta dei bianconeri contro la Roma di ieri sera Paoloha parlato in esclusiva antusnews24.com dopo la sconfitta dellaa Roma. Di seguito un estratto delle sue parole. Che Roma-ha visto? I bianconeri avrebbero meritato di più?«Ho visto una brutta partita, che non è stata un bello spot per il calcio italiano. Una esasperazione di un tatticismo che per opinionisti e tifosi, che danno sempre ragione a chi vince, è stato considerato un capolavoro di Mourinho. Io ho visto una partita nel primo tempo inguardabile, nel secondo si è aperta un minimo dopo il gol. Considerare geniale la scelta di Mourinho di giocare senza punte mi sembra una cosa da calcio anni ’70. Laha ...

