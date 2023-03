Juve, Allegri: “Meritavamo noi, ma nel calcio meritare non serve a nulla” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il tecnico della Juve Max Allegri ha parlato dopo il posticipo della venticinquesima giornata contro la Roma Nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A la Roma ha battuto la Juve per 1 a 0. Tre pali, due miracoli di Rui Patricio ed Allegri ha subito il famigerato ‘corto muso’ che spesso ha utilizzato nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 marzo 2023) Il tecnico dellaMaxha parlato dopo il posticipo della venticinquesima giornata contro la Roma Nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A la Roma ha battuto laper 1 a 0. Tre pali, due miracoli di Rui Patricio edha subito il famigerato ‘corto muso’ che spesso ha utilizzato nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Juve in Champions col -15? Come vincere tre scudetti' Allegri prova l'impresa ?? - pisto_gol : La #Roma batte la #Juve con il gol di un difensore #Mancini in una sfida senza colori, la #Juve prende due pali con… - GoalItalia : 'Sul campo siamo secondi in classifica' Allegri tiene i conti e non dimentica Juve-Salernitana ?? - CalcioPillole : #RomaJuve, #Allegri: 'Complimenti ai ragazzi. Ad ora siamo secondi. #Kean? Ha sbagliato'. Tutte le sue parole nel p… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - ALLEGRI a Dazn: 'Complimenti ai ragazzi, nella storia del calcio mai successo quello che ha subito la Juve que… -