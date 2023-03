Justin Bieber torna sul palco a sorpresa per il Rolling Loud California: come sta oggi (video) (Di lunedì 6 marzo 2023) A gran sorpresa Justin Bieber torna sul palco con tanto di microfono in mano e duetta con il trapper Don Toliver nel contesto del festival rap Rolling Loud California. Per i fan è stata una gioia, dato che la popstar è assente dalla vita pubblica da mesi per via della sua malattia. Justin Bieber e Don Toliver si sono esibiti sulle note di Private Landing, brano contenuto nell’ultimo album del trapper Love Sick (2023). Il video dell’esibizione è subito rimbalzato sui social con estrema felicità dei fan della star di Lonely. Ricordiamo, infatti, che Justin Bieber ha interrotto il suo Justice World Tour per curare la malattia che lo ha colpito durante l’estate ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) A gransulcon tanto di microfono in mano e duetta con il trapper Don Toliver nel contesto del festival rap. Per i fan è stata una gioia, dato che la popstar è assente dalla vita pubblica da mesi per via della sua malattia.e Don Toliver si sono esibiti sulle note di Private Landing, brano contenuto nell’ultimo album del trapper Love Sick (2023). Ildell’esibizione è subito rimbalzato sui social con estrema felicità dei fan della star di Lonely. Ricordiamo, infatti, cheha interrotto il suo Justice World Tour per curare la malattia che lo ha colpito durante l’estate ...

