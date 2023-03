Judo, l’Italia conquista 11 medaglie all’European Cup Junior (Di lunedì 6 marzo 2023) È un’Italia irresistibile quella che ha dominato nel PalaBella Italia a Lignano l’European Cup Junior 2023 di Judo e che, dopo sette medaglie conquistate sabato, è riuscita a fare ancora meglio oggi grazie a ben dieci azzurri che hanno saputo meritarsi un posto sul podio. Si tratta di quattro medaglie d’oro, che sono andate al collo di Alessandro Bellini negli 81 kg, Giulia Ghiglione nei 48 kg, Gaia Stella nei 52 kg e Thauany David Capanni Dias nei 57 kg, quattro d’argento meritate da Sofia Mazzola nei 48 kg, Alessandra Tortorici nei 52 kg, Giulia Carna nei 57 kg e Andrea Raffaeli nei 90 kg e due di bronzo con Ilaria Finestrone nei 52 kg ed Owusu Henry Owusu Asare nei 90 kg. “Ancora protagonisti i nostri azzurri oggi in gara –hanno commentato Vito Zocco e Salvatore Ferro, responsabili della delegazione ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) È un’Italia irresistibile quella che ha dominato nel PalaBella Italia a Lignano l’European Cup2023 die che, dopo settete sabato, è riuscita a fare ancora meglio oggi grazie a ben dieci azzurri che hanno saputo meritarsi un posto sul podio. Si tratta di quattrod’oro, che sono andate al collo di Alessandro Bellini negli 81 kg, Giulia Ghiglione nei 48 kg, Gaia Stella nei 52 kg e Thauany David Capanni Dias nei 57 kg, quattro d’argento meritate da Sofia Mazzola nei 48 kg, Alessandra Tortorici nei 52 kg, Giulia Carna nei 57 kg e Andrea Raffaeli nei 90 kg e due di bronzo con Ilaria Finestrone nei 52 kg ed Owusu Henry Owusu Asare nei 90 kg. “Ancora protagonisti i nostri azzurri oggi in gara –hanno commentato Vito Zocco e Salvatore Ferro, responsabili della delegazione ...

