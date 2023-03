José Mourinho | il profeta dell’anticalcio | la sua Roma gioca sempre peggio ma i risultati gli danno ragione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaJuve ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ??? “Oggi si può solo parlare bene dei ragazzi, del pubblico, della squadra” José Mourinho al termine di #RomaJuve… - OfficialASRoma : ?? #RomaJuve sarà la partita numero 90 della gestione di José Mourinho Le cose da sapere in vista della sfida dell'… - bonagjergji1 : RT @OfficialASRoma: ??? “Oggi si può solo parlare bene dei ragazzi, del pubblico, della squadra” José Mourinho al termine di #RomaJuve 1-0… - MarioBrega10 : RT @OfficialASRoma: ??? “Oggi si può solo parlare bene dei ragazzi, del pubblico, della squadra” José Mourinho al termine di #RomaJuve 1-0… -

... impegnata oggi, alle 18,30, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ma il primo successo stagionale arrivato una settimana fa allo "Zini" contro le formazione di(ieri vittoriosa contro ..."Per giocate pure metto Cassano un gradino sopra Del Piero" . Questo il pensiero di Andrea Stramaccioni nel postpartita di (match terminato 1 - 0 per i giallorossi digrazie alla rete di Gianluca Mancini) dagli studi DAZN durante Sunday Night Square . Stramaccioni e il paragone Cassano - Del Piero L'ex allenatore dell'Inter spende parole al miele per ...Adesso è chiaro a tutti perché la scorsa primavera - estate Josèha fatto il possibile (e forse qualcosa in più...) per non perderlo a parametro zero. Lo Special One voleva a tutti i costi che Henrikh Mkhitaryan restasse nella Capitale rinnovando il ...