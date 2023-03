Jon Jones si è preso i pesi massimi

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Prima di Jon, solo Conor McGregor era riuscito a far uscire brevemente Bruce Buffer dalla sua parte durante la presentazione di un match. Quando McGregor salì nell’ottagono per affrontare Donald Cerrone – il 19 gennaio 2020 – era già una leggenda e lo storico presentatore della UFC lo aveva introdotto non come al solito, parlando semplicemente di sfidante, ma chiamandolo “The one, the only”. Nella notte di sabato a UFC 285, quando è stato il momento di presentare al pubblico il ritorno in scena di Jon, già campione dei-leggeri e imbattuto, Bruce Buffer ha scomodato la stessa formula, modificandola appena: “The one and only Jon “Bones””. Solo per loro due Bruce Buffer ha fatto un’eccezione alla regola, che prevede presentazioni più o meno standard per tutti. Se Conor McGregor ha fatto molto ...