John Wick 4 | Keanu Reeves in tre nuove clip

(Di lunedì 6 marzo 2023)4 è il quarto capitolo della saga con protagonistache sarà presto nelle sale italiane nel mese di marzo 2023: scopriamo insieme tredal film4 è il quarto capitolo della saga con protagonistae si tratta anche del penultimo, che arriverà al cinema in italia ormai tra poco, ovvero il 23 marzo 2023. Proprio in prossimità dell’uscita di questo quarto film sono stati rilasciate ben treche si aggiungono al trailer ufficiale, già pubblicato. dal film Una bella sorpresa questedal film oltre che un invito ad andare a vedere questo film in cui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... keanusbf_ : PARIS FILMEZ LIBERA LOGO JOHN WICK AAAAAHAHAHHAHAHAHA - Vincenz40687581 : @LaPrimaManina Ok.allora,mo vi spiego meglio,i film ,sono stati fatti,molti per farmi ricordare ,facciamo così,pren… - MaTheRaptor : @Arypigliate @ricardus John Wick film perfetto? Ma di che droghe ti fai? - Arypigliate : @MaTheRaptor @ricardus Ce ne sono di film perfetti, vedi John Wick. Fa più cambi caricatore che cambi di scena ???? - UniMoviesBlog : John Wick 4: tre nuove adrenaliniche clip #JohnWick4 #JW4 -

Anche Keanu Reeves vuole sapere, per cui sembra che l'attore di Matrix ene abbia recentemente parlato proprio con il regista di The Suicide Squad e Peacemaker. In un Q&A su Reddit (Reddit ...La scelta di questo nome, ovviamente, fa riferimento alla glaciale maestria del suonell'eliminare tutti coloro che provano a metterlo K. O. Un omaggio del genere, sicuramente, non lo si ...Nel corso di un "Ask Me Anything" su Reddit per promuovere l'imminente uscita di4 , Reeves ha ricordato il suo collega e i momenti trascorsi insieme sul set. Quando infatti gli è stato ...

John Wick 4: vi mostriamo in esclusiva il poster di Yann Couedor IGN ITALY

John Wick 4 sta per tornare con il suo penultimo capitolo e per l'occasione vediamo tre nuove clip con protagonista Keanu Reeves.Keanu Reeves ha reso omaggio a Patrick Swayze, ricordando i più bei momenti trascorsi sul set di Point Break insieme all'attore scomparso nel 2009, dopo aver combattuto contro il cancro.