John Wick 4 | ecco trama | cast | trailer | data d’uscita e molto altro

(Di lunedì 6 marzo 2023)4 sta finalmente arrivando nelle sale, è ora di scoprire qualcosa di più sulla, il, ile laA fine marzo, ungrande classico del genere thriller sta per sbarcare nei nostri cinema. Si tratta di4, il nuovo avvincente capitolo della saga con Keanu Reeves. Diamo un’occhiata a tutte le novità in merito.In3: Parabellum, avevamo lasciatoferito e pronto ad allearsi con Bowery King, per combattere la Gran Tavola. Il nuovo capitolo racconta di come il protagonista sia alla ricerca di un modo per sconfiggere quest’ultima. Prima di conquistare la libertà, ...

... ad esempio, il dualismo allo specchio di un antieroe sofferente comeConstantine si alterna alla vendetta e la disperazione esistenziale die Darkman ; dall'oscurità fredda di Alien ...In vista dell'uscita di4, Keanu Reeves ha preso parte a un Ask me anything su reddit in cui ha risposto alle varie domande che gli venivano poste. LEGGI - Steven Spielberg ha un'interessante teoria sul recente ...Anche Keanu Reeves vuole sapere, per cui sembra che l'attore di Matrix ene abbia recentemente parlato proprio con il regista di The Suicide Squad e Peacemaker. In un Q&A su Reddit (Reddit ...

John Wick 4: vi mostriamo in esclusiva il poster di Yann Couedor IGN ITALY

