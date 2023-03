John Cena è carico per il ritorno a Raw: “Non è mai impossibile trovare il tempo per la propria famiglia” (Di lunedì 6 marzo 2023) John Cena è pronto a fare il suo ritorno a Raw, nella sua città natale, Boston. L’ex campione WWE, si suppone, inizierà la sua faida con il campione degli Stati Uniti Austin Theory che lo porterà a WrestleMania 39, dopo un’assenza dallo Showcase of Immortals che dura dal 2020, quando è stato sconfitto nel Firefly Fun House match da Bray Wyatt. Questa sarà la prima apparizione di Cena in uno show WWE da SmackDown del 30 dicembre, dove in coppia con Kevin Owens ha sconfitto Roman Reigns e Sami Zayn. Quando è stato reso noto che Cena sarebbe stato a WrestleMania, si pensava che non sarebbe apparso negli show settimanali, a causa del calendario di riprese del film “Ricky Stanicky”. In un tweet per promuovere la sua apparizione a Raw, Cena ha reso noto di aver già terminato le riprese ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 marzo 2023)è pronto a fare il suoa Raw, nella sua città natale, Boston. L’ex campione WWE, si suppone, inizierà la sua faida con il campione degli Stati Uniti Austin Theory che lo porterà a WrestleMania 39, dopo un’assenza dallo Showcase of Immortals che dura dal 2020, quando è stato sconfitto nel Firefly Fun House match da Bray Wyatt. Questa sarà la prima apparizione diin uno show WWE da SmackDown del 30 dicembre, dove in coppia con Kevin Owens ha sconfitto Roman Reigns e Sami Zayn. Quando è stato reso noto chesarebbe stato a WrestleMania, si pensava che non sarebbe apparso negli show settimanali, a causa del calendario di riprese del film “Ricky Stanicky”. In un tweet per promuovere la sua apparizione a Raw,ha reso noto di aver già terminato le riprese ...

